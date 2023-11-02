«Колорадо» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» и «Сент-Луис» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрали 14 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 7 очков.