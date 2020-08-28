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Альянс Алиу и Кейна просит у НХЛ 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом

09:50
Эвандер Кейн. Фото Instagram.
Эвандер Кейн. Фото Instagram.
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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) выдвинул ряд требований к руководству НХЛ, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд.

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кейн.

Организация хотела бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и массовых инициатив в течение 10 лет.

Также HDA хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета.

Наконец, альянс предложил НХЛ сделать символический жест в свою поддержку, временно изменив цвет синей линии на черный.

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