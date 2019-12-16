Алексей Яшин: «Ковальчук еще будет долго играть в хоккей на высоком уровне»

Призер Олимпийских игр Алексей Яшин считает, что выставленный на драфт отказов нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук еще долго будет играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков.

— Трудно сказать, где ему будет лучше продолжить карьеру, — цитирует Яшина ТАСС. — Думаю, что он сделает правильный выбор и ему будет лучше там, где он посчитает. Я уверен, что Илья еще будет долго играть в хоккей на высоком уровне и радовать болельщиков. Желаю ему как можно быстрее найти команду, такие моменты в спорте и жизни бывают, в этом ничего страшного нет.

В жизни всякое случается, бывает такое, что попадаешь не в ту команду. Но я уверен, что Илья справится с ситуацией и преодолеет все трудности. Он по-прежнему суперзвезда и классный игрок.

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