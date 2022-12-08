Сафронов: «Хотел бы, чтобы до Нового года Овечкин побил рекорд Горди Хоу»

Сафронов надеется, что Овечкин побьет рекорд Горди Хоу до Нового года

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Алексей Сафронов высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который близок к тому, чтобы побить рекорд Горди Хоу по забитым шайбам в НХЛ.

«У Сашки столько хороших друзей, болельщиков, которые переживают. И я очень бы хотел, чтобы до Нового года рекорд великого Горди Хоу пал. Думаю, что все-таки шесть-семь голов забить возможно», — приводит слова Сафронова «Газета.ру».

Хоу занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, забив 801 гол за 1767 игр. Овечкин занимает третью строчку в рейтинге бомбардиров и имеет в своем активе 795 голов за 1302 встречи.

В текущем сезоне 37-летний нападающий сыграл за «Вашингтон» 28 матчей и набрал 29 (15+14) очков.