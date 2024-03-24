Александр Овечкин забросил 847-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 25-й гол в сезоне-2023/24. Он отличился на 4-й минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» — 2:0.

Коннор Макмайкл выиграл вбрасывание и после удачного отскока попытался бросить, а Овечкин одновременно с партнером метнул шайбу, которая в итоге оказалась в воротах. Гол записали на россиянина.

Для 38-летнего Овечкина это 847 шайба в карьере в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).