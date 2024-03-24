Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 847-го гола Овечкина. Текущее положение
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
38-летний россиянин достиг отметки в 847 заброшенных шайб в 1414 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 47 шайб.
Список лучших снайперов в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)
2. Александр Овечкин (Россия) — 847 (1414)
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|71
|47
|24
|98
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|71
|36
|35
|81
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|70
|30
|40
|75
|6
|Нью-Джерси
|71
|34
|37
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|41
|31
|97
|2
|Флорида
|70
|45
|25
|95
|3
|Торонто
|69
|40
|29
|89
|4
|Тампа-Бэй
|70
|38
|32
|83
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Оттава
|69
|29
|40
|62
|8
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|70
|44
|26
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|71
|38
|33
|79
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|71
|45
|26
|98
|2
|Эдмонтон
|68
|42
|26
|88
|3
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|85
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|83
|5
|Калгари
|69
|33
|36
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
|24.03
|00:00
|
Нэшвилл – Детройт
|1 : 0
|24.03
|02:00
|
Торонто – Эдмонтон
|6 : 3
|24.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|2 : 5
|24.03
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|4 : 3 Б
|24.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 2
|24.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 5 ОТ
|24.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|24.03
|05:30
|
Вегас – Коламбус
|4 : 2
|24.03
|19:30
|
Вашингтон – Виннипег
|- : -
|24.03
|21:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|67
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|70
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97