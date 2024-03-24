«Вашингтон» перед матчем с «Виннипегом» поздравил Оши с 1000-й игрой в НХЛ

«Вашингтон» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» поздравил форварда команды Ти Джея Оши с юбилейным матчем.

Сегодня, 24 марта, хоккеист проводит 1000-ю игру в НХЛ. За это время он набрал 670 (290+380) очков.

В составе «Вашингтона» 37-летний американец выступает с 2015 года.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 77 очков в 69 встречах.