Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» — 3:0.

Вначале он отличился на 4-й минуте третьего периода, а затем на 12-й. Овечкин обработал шайбу в центре зоны, продвинулся к воротам, обыграл вратаря и поразил ворота.

Теперь на счету 38-летнего Овечкина 848 шайб в карьере в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).