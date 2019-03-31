Александр Овечкин – о 50-ти голах: "Моменты были, понимал, что все равно забью"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампой" (6:3). На счету российского форварда 51 шайба в этом сезоне.

– Конечно, хочется забить как можно раньше. У меня были моменты, но я понимал, что в итоге все равно забью, – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. – К тому же ребята знали, что на моем счету 49 шайб и все время искали меня. Спасибо им большое.

В прошлом сезоне я тоже мог забить 50, но не получилось. Всегда хочется чего-то особенного, но порой добиться этого очень сложно. Я рад, что это произошло.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забил 50 и более голов в восьми сезонах. Лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Босси. На счету канадев по девять сезонов.