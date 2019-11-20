Александр Овечкин: «До рекорда Гретцки мне еще далековато»

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» признался, что хочет приблизиться к рекорду по заброшенным шайбам легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола.

На данный момент у 34-летнего Овечкина — 673 заброшенные шайбы.

— Все болельщики, особенно в России, пристально следят за вашей статистикой в связи с гонкой за рекордом Уэйна Гретцки. Вы сами обращаете на это внимание?

— Конечно, когда находишься не так далеко от каких-либо рекордов — понятное дело, что хочешь приблизиться к ним, — ответил Овечкин. — Но, честно говоря, до рекорда Гретцки мне еще далековато. (Алена Гребенькова)

В текущем сезоне Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков.

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