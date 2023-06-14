Мостовой: «Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».
«Шикарный финал получился. Много шайб, жаль нашего вратаря. Понимал, что «Вегас» сильнее, но переживал за Бобровского. Он настоящий герой «Флориды», да и вся команда. Они с трудом попали в плей-офф и дошли до финала. Для них это хороший результат, потому что прыгнули выше своей головы. Можно ли назвать Бобровского лучшим вратарем за последние 15 лет? Безусловно, он один из лучших, но у нас очень много достойных вратарей, и кого-то выделить тяжело», — сказал Мостовой Legalbet.
«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3