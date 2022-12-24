Александр Медведев поздравил Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов за всю историю НХЛ

Генеральный директор «Зенита» и бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

37-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошнл в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ Горди Хоу.

«Сердечно поздравляю Александра с историческим достижением. Желаю, чтобы ни лучшие вратари НХЛ, ни травмы, ни локауты, не помешали ему догнать и перегнать канадскую легенду Уэйна Гретцки, скажем, через три сезона. А для этого хорошо бы играть и в плей-офф. И будем ждать на сезон-другой в КХЛ», — сказал Медведев Metaratings.ru.

На данный момент у Овечкина 802 гола. Рекордсмен Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы.