Жамнов: «Думаю, Овечкин — хоккейный Месси, хотя сложно сравнивать хоккеиста и футболиста»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился впечатлениями от футбольного ЧМ-2022.

«Финал получился хорошим. Думаю, давно такого не было. У меня почему-то в памяти остался 1986 год, когда Аргентина вместе с Марадоной стала чемпионом мира, тоже был интересный финал. Наверное, соглашусь с мнением журналистов, что он попал в золотую коллекцию как один из лучших финалов. В финале болел за Аргентину. И очень расстроился, когда бразильцы вылетели.

Кого можно назвать хоккейным Месси? Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов. Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Всё-таки пятый чемпионат мира для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провёл один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру. Хоккейным Месси, думаю, является Александр Овечкин», — приводит Metaratings слова Жамнова.

ЧМ-2022 по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Чемпионом стала сборная Аргентины, а Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.