Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:47

Жамнов: «Думаю, Овечкин — хоккейный Месси, хотя сложно сравнивать хоккеиста и футболиста»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился впечатлениями от футбольного ЧМ-2022.

«Финал получился хорошим. Думаю, давно такого не было. У меня почему-то в памяти остался 1986 год, когда Аргентина вместе с Марадоной стала чемпионом мира, тоже был интересный финал. Наверное, соглашусь с мнением журналистов, что он попал в золотую коллекцию как один из лучших финалов. В финале болел за Аргентину. И очень расстроился, когда бразильцы вылетели.
Кого можно назвать хоккейным Месси? Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов. Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Всё-таки пятый чемпионат мира для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провёл один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру. Хоккейным Месси, думаю, является Александр Овечкин», — приводит Metaratings слова Жамнова.

ЧМ-2022 по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Чемпионом стала сборная Аргентины, а Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhamnov-kto-khokkeynyy-messi-dumayu-ovechkin-khotya-slozhno-sravnivat-khokkeista-i-futbolista-1449378/
Александр Овечкин
Лионель Месси
Футбол
Хоккей
Алексей Жамнов
1
0
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Педри: «Месси — лучший в истории. Он заслужил победу на ЧМ»
В Бразилии ограбили бывшего главного тренера сборной Тите. Преступник пожаловался на плохое выступление команды на ЧМ-2022
Виейра назвал глупым поведением насмешки Мартинеса над Мбаппе
Быстров: «На ЧМ-2022 не было договорных матчей? Пфф! Ну не дебилы?»
Логинов отреагировал на сравнение с Месси
Аргентинские фанаты создали петицию «Франция, хватить плакать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Медведев поздравил Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов за всю историю НХЛ

Жамнов: «Сейчас Овечкину будет полегче — есть разрыв до следующего рекорда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 1 Б
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 5 : 4 Б
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 66
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости