Жамнов: «Думаю, Овечкин — хоккейный Месси, хотя сложно сравнивать хоккеиста и футболиста»
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился впечатлениями от футбольного ЧМ-2022.
«Финал получился хорошим. Думаю, давно такого не было. У меня почему-то в памяти остался 1986 год, когда Аргентина вместе с Марадоной стала чемпионом мира, тоже был интересный финал. Наверное, соглашусь с мнением журналистов, что он попал в золотую коллекцию как один из лучших финалов. В финале болел за Аргентину. И очень расстроился, когда бразильцы вылетели.
Кого можно назвать хоккейным Месси? Сложно сравнивать хоккеиста и футболиста. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, а по футболу раз в четыре, поэтому здесь много нюансов. Очень рад за Месси, для него это было как мечта всей жизни. Всё-таки пятый чемпионат мира для него. Он столько трофеев выиграл, но никогда не был чемпионом мира. Хотя и был в шаге, проиграл в финале. Поэтому больше болел за него чисто со спортивной точки зрения, чтобы он стал чемпионом. Плюс, думаю, он провёл один из лучших чемпионатов мира за свою карьеру. Хоккейным Месси, думаю, является Александр Овечкин», — приводит Metaratings слова Жамнова.
ЧМ-2022 по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Чемпионом стала сборная Аргентины, а Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|50
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|36
|19
|17
|42
|6
|Айлендерс
|35
|19
|16
|40
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|27
|6
|56
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|35
|20
|15
|46
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|43
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Миннесота
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|34
|16
|18
|34
|6
|Нэшвилл
|32
|14
|18
|33
|7
|Аризона
|32
|11
|21
|27
|8
|Чикаго
|32
|8
|24
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
|12
|49
|2
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|44
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Калгари
|35
|16
|19
|39
|5
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 5
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Бостон
|3 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|5 : 1
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|24.12
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|4 : 2
|24.12
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|5 : 2
|24.12
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|2 : 5
|24.12
|05:30
|
Аризона – Лос-Анджелес
|2 : 1 Б
|24.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|5 : 4 Б
|24.12
|06:30
|
Анахайм – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06