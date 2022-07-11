Александр Георгиев заключил контракт с «Колорадо» на три года

Голкипер Александр Георгиев заключил контракт с «Колорадо». Соглашение рассчитано на три года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата 26-летнего россиянина составит 3,4 миллиона долларов в год.

Ранее Георгиев в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил право выбора в третьем раунде драфте 2022 года и два драфт-пика в пятом раунде — в 2022 и 2023 годах.

Георгиев перешел в систему «Рейнджерс» в 2017 году и дебютировал за команду в феврале 2018 года.

В сезоне-2021/22 голкипер отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.