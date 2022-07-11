Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:01

Александр Георгиев заключил контракт с «Колорадо» на три года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Георгиев.
Фото ХК «Колорадо».

Голкипер Александр Георгиев заключил контракт с «Колорадо». Соглашение рассчитано на три года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата 26-летнего россиянина составит 3,4 миллиона долларов в год.

Ранее Георгиев в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил право выбора в третьем раунде драфте 2022 года и два драфт-пика в пятом раунде — в 2022 и 2023 годах.

Георгиев перешел в систему «Рейнджерс» в 2017 году и дебютировал за команду в феврале 2018 года.

В сезоне-2021/22 голкипер отразил 89,8 процента бросков по своим воротам в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте надежности 2,92.

Александр Георгиев
ХК Колорадо Эвеланш
1
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Тампы» Сирелли перенес операцию на плече

«Колорадо» продлил контракт с Макдональдом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости