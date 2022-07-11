«Колорадо» продлил контракт с Макдональдом

Защитник «Колорадо» Джейкоб Макдональд подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на два года.

Макдональд выступает за «Колорадо» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 8 матчей в НХЛ и не отметился результативными действиями. Также на его счету 25 (10+15) очков в 33 играх за «Колорадо Иглз» в АХЛ.