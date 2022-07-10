Нападающий «Тампы» Сирелли перенес операцию на плече

Нападающий «Тампы» Энтони Сирелли перенес операцию на плече, сообщает The Athletic.

Хоккеист получил растяжение связок в серии с «Рейнджерс», а затем вывих другого плеча в финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо».

На данный момент нет точных сроков восстановления канадского форварда.

В прошедшем регулярном чемпионате Сирелли набрал 43 (17+26) очка в 76 матчах. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 23 играх.