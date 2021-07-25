Алек Мартинес готов подписать новый контракт с «Вегасом»

Защитник Алек Мартинес склоняется к тому, чтобы остаться в «Вегасе» и подписать новый контракт с клубом. Ему предлагают контракт на год с зарплатой чуть меньше 4 миллионов долларов, сообщает TFP.

26 июля Мартинесу исполнится 34 года. Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов этим летом.

В прошедшем регулярном чемпионате защитника провел 53 матча и набрал 32 (9+23) очка.

Мартинес провел в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 19 матчей, в которых набрал шесть очков (4 шайбы + 2 передачи), также американский защитник стал лидером плей-офф по блокированным броскам (72).