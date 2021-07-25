Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Яльмарссон завершит карьеру

34-летний защитник «Аризоны» Никлас Яльмарссон завершит карьеру, сообщает в Twitter журналист Крэйг Морган.

Per source, Coyotes UFA D Niklas Hjalmarsson is retiring. I don't expect a formal announcement or statement from Nik. Those who have covered him or known him know that is not his style.

He was an integral part of 3 Stanley Cups in Chicago and the consummate pro on/off the ice. pic.twitter.com/b3GUVwGWa9 — Craig Morgan (@CraigSMorgan) July 25, 2021

У него закончился контракт с «Койотами». В прошедшем сезоне игрок обороны провел 41 матч и набрал 5 очков.

До «Аризоны» он выступал за «Чикаго», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в лиге швед провел 822 матча и набрал 172 (25+147) очка.