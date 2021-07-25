Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Яльмарссон завершит карьеру
22:24
34-летний защитник «Аризоны» Никлас Яльмарссон завершит карьеру, сообщает в Twitter журналист Крэйг Морган.
У него закончился контракт с «Койотами». В прошедшем сезоне игрок обороны провел 41 матч и набрал 5 очков.
До «Аризоны» он выступал за «Чикаго», с которым трижды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в лиге швед провел 822 матча и набрал 172 (25+147) очка.
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