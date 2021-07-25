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Tokyo 2020
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Бучневич попрощался с «Рейнджерс»

22:49
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Нападающий Павел Бучневич опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на уход из «Рейнджерс». Россиянин был обменян в «Сент-Луис».

«Я уезжаю в «Сент-Луис», но это были потрясающие пять лет в Нью-Йорке.

Спасибо моим партнерам по команде и тренерам за ваше дружелюбное отношение и за то, что помогли мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня.

Огромное спасибо невероятным болельщикам «Рейнджерс». Я видел все ваши сообщения и комментарии с пожеланиями и благодарностями.

Я хочу поблагодарить вас! Вы помогли ощущать себя в этом городе как дома. Буду скучать по вам, но не говорю: «До свидания». Скоро увидимся», — написал Бучневич.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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