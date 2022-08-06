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Сегодня, 13:25

Агент Тренина заявил, что игрок не планирует покидать «Нэшвилл» в будущем

Алексей Еремин
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Шуми Бабаев, агент нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина, заявил, что игрок не планирует в будущем покидать «Предаторз». Ранее генеральный менеджер команды Дэвид Пойэл подтвердил, что клуб подписал двухлетний контракт с российским форвардом.

«Якова все устраивает в «Нэшвилле»: хороший город, хорошая команда, и у меня складываются довольно хорошие отношения с руководством клуба. Мы не планировали и не думаем о том, чтобы уходить из клуба, об этом мы говорили сразу, когда вели переговоры. Мы сразу сделали шаг навстречу руководству, сказав, что готовы связать себя длинным контрактом. Надеюсь, что Яков еще улучшит свои показатели и в будущем будет на других ролях», — приводит ТАСС слова Бабаева.

В минувшем сезоне НХЛ 25-летний Тренин сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка при коэффициенте полезности «+7».

В четырех матчах плей-офф НХЛ российский форвард записал в свой актив три гола.

Источник: https://tass.ru/sport/15411709
Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Шуми Бабаев
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