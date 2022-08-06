Агент Тренина: «Недоволен тем, как арбитраж рассмотрел наше дело. Считаю, что зарплата Якова должна быть тысяч на сто выше»

Агент нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина Шуми Бабаев прокомментировал итоги арбитражного заседания, в ходе которого его клиенту решено было присудить двухлетний контракт с кэпхитом 1,7 миллиона долларов.

— У нас двоякие ощущения от арбитража. С одной стороны, мы удовлетворены решением, потому что изначально клуб запрашивал 1.25 миллионов долларов, а мы просили 1.7 миллионов долларов. Мы рассчитывали на чуть большие деньги, но при этом понимали ситуацию на рынке. Но я недоволен тем, как арбитраж рассмотрел наше дело. Считаю, что зарплата должна быть тысяч на сто выше. Это лично мое мнение.

Но какого-то особо неудовлетворения нет, потому что мы поборолись. Все-таки после начала переговоров клуб предлагал нам меньшие деньги. Мы получили нормальный контракт. У нас получилось увеличить прошлый контракт более чем в два раза. Выбрав двухлетний срок, «Нэшвилл» показал, что Яков нужен клубу. Но «Предаторз» рискуют, потому что через два года он станет неограниченно свободным агентом. Так что, здесь еще непонятно, кто выиграл. Для них будет проблемой, когда через два года Тренин получит статус НСА.

Клуб пошел на двухлетний контракт для того, чтобы его средняя зарплата была ниже, чем они могли бы получить при однолетней сделке. Но в таком случае через год мы опять судились бы с ними и получили бы в два раза больше. Поэтому здесь клуб получил больше, чем мы. Понятно, что со своей стороны они тоже недовольны. Но они получили больше выгод от этой сделки. Хотя, в трехлетней перспективе, для нас это хороший контракт.

— Насколько удивились тому, что «Нэшвилл» воевал за каждый цент? Все-таки у клуба не было каких-то огромных проблем с платежкой этим летом.

— Никакого удивления не было. У них есть свои проблемы с потолком, поэтому «Нэшвилл» хотел решить свои задачи и оставить нас в пределах полутора миллионов долларов, чтобы иметь возможность для подписания других игроков. У них тоже сейчас не лучшая ситуация. Им нужно подписывать еще пару игроков, а денег под потолком остается все меньше и меньше.

— Компьютерные модели предсказывали Тренину контракт в диапазоне 2-2.5 миллиона долларов.

— Нет, у нас не было такой цены. Я думаю, что рыночная цена Тренина находится в районе 1.7-2 миллионов долларов. Просто арбитр дал нам контракт по нижней планке.