«Вегас» подписал новый контракт с Колесаром

Форвард Киган Колесар подписал новый контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на три года, по которому получит 4,2 млн долларов.

В минувшем сезоне Колесар провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка.