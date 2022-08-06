«Нэшвилл» подтвердил, что подписал двухлетний контракт с Трениным

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойэл подтвердил, что клуб подписал двухлетний контракт с нападающим Яковым Трениным, информирует сайт «Предаторз».

Ранее такой срок нового контракта россиянину присудил арбитраж. Зарплата российского форварда составит 1,7 миллиона долларов за сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Тренин сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно набрав 24 очка при коэффициенте полезности «+7».

В четырех матчах плей-офф НХЛ российский форвард записал в свой актив три гола.