Агент Воронкова: «Родные и близкие Дмитрия могут настоять, чтобы он остался в НХЛ»
Александр Черных, агент российского хоккеиста Дмитрия Воронкова, рассказал, какой фактор может помешать возвращению игрока в «Ак Барс».
Летом 2023 года 23-летний россиянин перешел из казанской команды в «Коламбус» из НХЛ.
«Какие шансы на возвращение Воронкова? Не могу вам сказать. Есть действующий контракт, есть обязательства, есть условия, при которых Дмитрий не может просто так взять и уехать. Иначе точно так же отсюда все подряд уезжали бы. Но на сегодняшний день это правило пока не работает. Закончится сезон, Дмитрий примет решение. Если скажет, мол, ребята, разговаривайте, сделайте все, чтобы я уехал, мы будем предпринимать максимальные меры, чтобы это сделать. Он может сказать, что пока остается, что все хорошо идет, и на этом будут настаивать родные и близкие Дмитрия. Так уже получилось, когда он остался», — цитирует агента Metaratings.ru.
В текущем сезоне Воронков провел 69 матчей в НХЛ, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Его контракт с «Коламбусом» рассчитан до 2025 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|89
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|5 : 2
|4.04
|04:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 0
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|130
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5