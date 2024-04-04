«Каролина» на своем льду сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «PNC-арена» в городе Роли, Северная Каролина, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте. «Каролина» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Бостон» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 103 очка.