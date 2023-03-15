Агент Овечкина сообщил сроки возвращения хоккеиста на лед после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос «СЭ», насколько серьезная травма у игрока.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Овечкин получил травму нижней части тела.

«Ничего серьезного. Когда Овечкин вернется на лед? Со дня на день», — сказал Чистяков «СЭ».

Овечкин пропустил встречу с «Рейнджерс» (3:5).

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 62 (36+26) очка в 62 матчах.