Агент Ничушкина отреагировал на новость о проблемах хоккеиста с алкоголем

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, опроверг информацию о том, что хоккеист покинул расположение «Колорадо» из-за инцидента с алкоголем.

«Ничушкин покинул «Колорадо» из-за проблем с алкоголем? Это не так», — приводит слова Гандлера Metaratings.ru.

В нынешнем плей-офф Ничушкин провел два матча, в которых отметился голом. В серии с «Сиэтлом» его команда провела четыре игры, счет в серии ничейный — 2:2.