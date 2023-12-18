Афанасьев оформил дубль и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Манитобе» со счетом 4:6.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой встречи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 30 бросков из 35. У фарм-клуба «Виннипега» форвард Никита Чибриков и белорусский защитник Дмитрий Кузьмин сделали по две результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний Афанасьев провел 23 матча в АХЛ, в которых набрал 18 (12+6) очков.