Задоров устроил драку с Джонсоном в матче «Чикаго» — «Ванкувер»

Защитник «Ванкувера» Иван Задоров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3) подрался с форвардом Ризом Джонсоном.

Эпизод произошел на 46-й минуте. 28-летний россиянин нанес несколько ударов и повалил Джонсона на лед. По итогам драки Задоров получил 17 минут штрафа.

В текущем сезоне Задоров провел 29 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.