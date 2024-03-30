Абрамов забросил 12-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл на выезде «Хартфорд» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 50 матчей в АХЛ, в которых набрал 30 (12+18) очков.