Соколов забросил 18-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил на выезде «Лавалю» со счетом 1:2.

Единственную шайбу в составе фарм-клуба «Оттавы» забросил Егор Соколов.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 63 матча в АХЛ, в которых набрал 41 (18+23) очко.