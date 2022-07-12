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12 июля, 23:34

88-летний Скотти Боумэн покинул должность старшего советника «Чикаго» по хоккейным операция

Иван Шитик
Корреспондент
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Легендарный тренер Скотти Боумэн покинул должность старшего советника «Чикаго» по хоккейным операция, сообщает TSN.

Однако 88-летний специалист отметил, что готов продолжать работу в хоккее в какой-то иной должности.

Боумэн является рекордсменом по победам в Кубке Стэнли в качестве тренера.

Он пять раз брал главный трофей с «Монреалем» (1973, 1976, 1977, 1978 и 1979 годы), один раз — с «Питтсбургом» (1992 год) и три раза — с «Детройтом» (1997, 1998 и 2002 годы).

Также Боумэн был причастен еще к нескольким победам. В 1991 году он был директором про развитию игроком «Пингвинз», в 2008-м — консультантом по хоккейным операциям в «Ред Уингз».

Наконец, когда он был советником по хоккейным операциям, «Чикаго» выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы).

ХК Чикаго Блэкхокс
Скотти Боумэн
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