88-летний Скотти Боумэн покинул должность старшего советника «Чикаго» по хоккейным операция
Легендарный тренер Скотти Боумэн покинул должность старшего советника «Чикаго» по хоккейным операция, сообщает TSN.
Однако 88-летний специалист отметил, что готов продолжать работу в хоккее в какой-то иной должности.
Боумэн является рекордсменом по победам в Кубке Стэнли в качестве тренера.
Он пять раз брал главный трофей с «Монреалем» (1973, 1976, 1977, 1978 и 1979 годы), один раз — с «Питтсбургом» (1992 год) и три раза — с «Детройтом» (1997, 1998 и 2002 годы).
Также Боумэн был причастен еще к нескольким победам. В 1991 году он был директором про развитию игроком «Пингвинз», в 2008-м — консультантом по хоккейным операциям в «Ред Уингз».
Наконец, когда он был советником по хоккейным операциям, «Чикаго» выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы).
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|Баффало
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|Бостон
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|Детройт
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|Монреаль
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|Оттава
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|6
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|Торонто
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|8
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|0
|8
|Чикаго
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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