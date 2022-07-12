«Лос-Анджелес» продлил контракт с 36-летним защитником Эдлером

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с защитником Алексом Эдлером. Соглашение с 36-летним шведом рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока составит 750 тысяч долларов. Также он может заработать еще до 750 тысяч в виде различных бонусов.

Эдлер в прошлом сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 19 (3+16) очков. В плей-офф на его счету 2 результативные передачи в 7 встречах.

До этого он на протяжении всей карьеры в Северной Америке выступал за «Ванкувер».