«Миннесота» обменяла Тэлбота на Густавссона в «Оттаву»

«Миннесота» и «Оттава» совершили обмен вратарями. Кэм Тэлбот отправился в «Сенаторз», а в обратном направлении — Филип Густавссон.

35-летний Тэлбот сыграл в 396 матчах НХЛ, пропуская в среднем 2,63 шайбы и отражая 91,5 процента бросков. На счету 24-летнего Густавссона 27 матчей в НХЛ, в которых он в среднем пропускал по 3,12 шайбы и отражал 90,5 процента бросков.

Напомним, ранее «Миннесота» продлила контракт с Флери. Соглашение рассчитано на два года.