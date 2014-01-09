"Рейнджерс" на выезде обыграл "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" на выезде обыграл "Чикаго" (3:2). Решающую шайбу за шесть минут до конца третьего периода забросил нападающий Карл Хагелин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Рейнджерс" – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Б. Ричардс – 11 (Кэллахан, Стральман), 05:06 – 0:1. Цуккарелло-Осен – 11 (бол., Дел Зотто, Лундквист), 09:29 – 0:2. Тэйвз – 16 (бол., Шарп, Кейт), 26:17 – 1:2. Боллиг – 4 (Крюгер), 28:05 – 2:2. Хагелин – 11 (М. Стаал, Б. Ричардс), 54:03 – 2:3.

Вратари: Кроуфорд (58:30) – Лундквист.