44-летний Торнтон завершил игровую карьеру после 24 сезонов в НХЛ
Форвард Джо Торнтон объявил о завершении игровой карьеры.
«Судя по тому, как много людей продолжают мне задавать вопросы, думаю, я должен вам сказать: я официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поняли бы это раньше, но вы продолжали спрашивать. И вот я ухожу на пенсию. Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые помогли мечте ребенка стать реальностью», — приводит слова Торнтона официальный сайт НХЛ.
44-летний канадец выступал в НХЛ 24 сезона и играл за «Бостон», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориду». Всего на его счету 1714 матчей, в которых он набрал 1539 (430+1109) очков. Торнтон занимает шестое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей и 12-е место по набранным очкам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|- : -
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|- : -
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|- : -
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33