Куликов признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Читать «СЭ» в

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2).

33-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой признан форвард Ник Казинс, забивший победный гол. Вторая звезда — форврад Мэттью Ткачак, ставший автором заброшенной шайбы.

В текущем сезоне Куликов провел 7 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков.