18-летний Бедард набрал 5 очков за игру и повторил достижение Ковальчука в НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард набрал 5 (1+4) очков в матче с «Анахаймом» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард стал пятым игроком в истории НХЛ, который набрал 5 очков за игру в 18 лет. Ранее такой результат показали Джек Хэмилтон (1943 год, «Торонто», 4+1), Дэйл Хаверчук (1982, «Виннипег», 3+2), Илья Ковальчук (2002, «Атланта», 1+4), Райан Нюджент-Хопкинс (2011, «Эдмонтон», 0+5).

Бедард также установил личный рекорд в матчах НХЛ.