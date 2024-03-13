«Сан-Хосе» лишился шансов на выход в плей-офф в текущем сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф в сезоне-2023/24.

После поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Филадельфии» (2:3) «Шаркс» потеряли шансы на борьбу за Кубок Стэнли в этом сезоне.

«Акулы» занимают 16-е место в Западной конференции, набрав 39 очков в 64 матчах. В следующей игре они 15 марта встретятся с «Питтсбургом».

В «Сан-Хосе» выступают два россиянина: Александр Барабанов и Клим Костин.