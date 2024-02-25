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25 февраля, 23:54

Юрий Жирков забил первый гол в истории медийной хоккейной лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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25 февраля в матче-открытия медийной хоккейной лиги встречались команды «Чисто Питер» и «True Fighters» (4:6).

Первую шайбу на турнире за команду «Чисто Питер» забил бывший футболист сборной России Юрий Жирков. За команду также сыграли экс-футболисты «Зенита»: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев и Роман Широков.

Следующий тур медийной хоккейной лиги пройдет 3 марта в Москве в Ледовом дворце «Кристалл».

Юрий Жирков
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 43 24 93
2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 67 29 38 70
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 67 28 39 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
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Барыс – Сибирь
 - : -
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Металлург Мг – Авангард
 - : -
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Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
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Трактор – Амур
 - : -
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Торпедо – Лада
 - : -
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Ак Барс – Адмирал
 - : -
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Динамо М – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Динамо Мн
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