Юрий Жирков забил первый гол в истории медийной хоккейной лиги

25 февраля в матче-открытия медийной хоккейной лиги встречались команды «Чисто Питер» и «True Fighters» (4:6).

Первую шайбу на турнире за команду «Чисто Питер» забил бывший футболист сборной России Юрий Жирков. За команду также сыграли экс-футболисты «Зенита»: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев и Роман Широков.

Следующий тур медийной хоккейной лиги пройдет 3 марта в Москве в Ледовом дворце «Кристалл».