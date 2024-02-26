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26 февраля, 23:45

Мостовой будет примет участие в хоккейной медиалиге

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По информации «ВсеПроСпорт», бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер команды футбольной медиалиги Fight Nights Александр Мостовой примет участие в хоккейной медиалиге.

Мостовой будет играть в составе команды Камила Гаджиева. Сам спортсмен подтвердил изданию «ВсеПроСпорт» свое участие.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
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7.03
29.02 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
29.02 19:00
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
29.02 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
29.02 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
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