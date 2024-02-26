Мостовой будет примет участие в хоккейной медиалиге

По информации «ВсеПроСпорт», бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер команды футбольной медиалиги Fight Nights Александр Мостовой примет участие в хоккейной медиалиге.

Мостовой будет играть в составе команды Камила Гаджиева. Сам спортсмен подтвердил изданию «ВсеПроСпорт» свое участие.