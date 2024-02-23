В Эстонии приостановили лицензии принимающих участие в Играх будущего хоккеистов
Эстонский хоккейный союз (ЭХС) приостановил действие лицензий всех игроков, которые выступают на Играх будущего в Казани.
Ранее в Федерации хоккея Латвии (LHF) сообщили о намерении приостановить лицензии спортсменов, которые участвовали в Международном мультиспортивном турнире, проходящем на территории России.
«Речь идет о приостановлении лицензий игроков, заявленных в эстонских хоккейных лигах и поехавших на турнир в Россию. Представители Эстонии Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись хоккеистами тартуского клуба «Вялк 494». У Кузнецова есть опыт выступления за сборную Эстонии», — приводит РИА «Новости» слова ЭКС со ссылкой на портал Delfi.
При этом руководство «Вялк 494» заявило, что клуб не является профессиональной хоккейной командой и не контролирует, как игроки проводят свободное время.
Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые проходят в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. Международный мультиспортивный турнир проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия соревнований состоялась в столице Татарстана в среду.
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