Вячеслав Фетисов поддержал мнение Владимира Путина о кадровых перестановках в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о кадровых перестановка в хоккее.

В среду, 30 июня, президент страны Владимир Путин предложил подумать о кадровых перестановках после неудач российских сборных по хоккею и футболу.

«Кадровые перестановки в хоккее? Не могу комментировать президента. Но всегда нужно двигаться вперед и смотреть, что происходит. Если результаты устраивают, то не надо перестановк. Если не устраивают, то нужно менять. Закон гласит следующее: если вовремя не делать перестановку, то прогресса не будет. Ничего не мешает собрать разные мнения, обсудить, что происходит в этой сфере и двигаться дальше.

Тем более, президент столько сделал для страны. Нужно наполнить смысл, чтобы был результат. И это удел профессиональных людей в своей области. И мы будем конкурировать с лучшими методиками стран. Здесь президент все правильно сказал", — сказал Фетисов «СЭ».

Сборная России по хоккею на чемпионате мира по хоккею-2021 вышла из группы в плей-офф с первого места, однако проиграла Канада со счетом 1:2 (ОТ) уже в 1/4 финала.