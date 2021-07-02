Сборная России по хоккею поздравила спортивных журналистов с профессиональным праздником
Twitter сборной России поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.
«2 июля отмечается День спортивного журналиста! Мы поздравляем с профессиональным праздником наших друзей и коллег, которые не мыслят жизни без интервью, репортажей, микст-зон, а теперь еще и зум-конференций! Успехов вам в работе — и не только!» — говорится в сообщении.
Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
2 июля отмечается День спортивного журналиста! Мы поздравляем с профессиональным праздником наших друзей и коллег, которые не мыслят жизни без интервью, репортажей, микст-зон, а теперь ещё и зум-конференций ??— Хоккей России (@russiahockey) July 2, 2021
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Успехов вам в работе — и не только!
?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/X0Ypyy9bSM
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