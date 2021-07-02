Сборная России по хоккею поздравила спортивных журналистов с профессиональным праздником

Twitter сборной России поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.

«2 июля отмечается День спортивного журналиста! Мы поздравляем с профессиональным праздником наших друзей и коллег, которые не мыслят жизни без интервью, репортажей, микст-зон, а теперь еще и зум-конференций! Успехов вам в работе — и не только!» — говорится в сообщении.

Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.