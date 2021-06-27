Хоккей
Новости
ЧМ по хоккею 2021 КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/23

15:40
Теги:

Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023. Об этом сообщил президент хоккейного союза страны Мирослав Минкина.

«Мы открыты для команд из других стран, но их доля не может превышать 50 процентов от общего числа клубов в чемпионате. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет», — цитирует Минкина hokej.net.

С сезона-2022/23 польские клубы будут обязаны включать в заявку на матч не менее 6 местных игроков. Заинтересованность в участии в чемпионате Польши высказывали клубы из Литвы, Украины и Чехии.

Дополнительная информация:

http://hokej.net/pl/news,artykul,5,58636,phl-bedzie-miedzynarodowa.html

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд
Фигурист Козловский поздравил Москвину с 80-летием
У Дольберга украли из раздевалки часы за 70 тысяч евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд