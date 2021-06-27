Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/23
15:40
Польская хоккейная лига может стать международной с сезона-2022/2023. Об этом сообщил президент хоккейного союза страны Мирослав Минкина.
«Мы открыты для команд из других стран, но их доля не может превышать 50 процентов от общего числа клубов в чемпионате. Лимиты, которые будут применяться для польских клубов, будут распространены на иностранные команды и местных хоккеистов. В этом ничего нового нет», — цитирует Минкина hokej.net.
С сезона-2022/23 польские клубы будут обязаны включать в заявку на матч не менее 6 местных игроков. Заинтересованность в участии в чемпионате Польши высказывали клубы из Литвы, Украины и Чехии.
Дополнительная информация:
http://hokej.net/pl/news,artykul,5,58636,phl-bedzie-miedzynarodowa.html
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