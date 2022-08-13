Валиева без ошибок исполнила показательный номер во время Кубка Овечкина

Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок исполнила показательный номер под саундтрек к фильму «Аватар» пред стартом матча легенд в рамках Кубка Овечкина, сообщает ТАСС. Во время проката девушка исполнила два тройных тулупа.

В матче легенд с участием юных спортсменов также примут участие Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов.