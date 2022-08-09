Легендарный чехословацкий хоккеист отказался возвращать свитер, подаренный ему Путиным

Бывший нападающий сборной Чехословакии Йозеф Голонка рассказал о джерси, который он получил от президента России Владимира Путина в 2020 году.

«У меня нет причин возвращать его. Я верю, что политика не должна вмешиваться в спорт. Я человек. Моя политика всегда была такой: побеждать и радовать, делать счастливыми фанатов. Этот джерси я хорошо припрятал. Когда я играл в хоккей, среди россиян у меня было много как врагов, так и друзей», — приводит слова Голонки Sport.cz.

84-летний Голонка в составе сборной Чехословакии был участником трех Олимпиад (1960, 1964, 1968). В Инсбруке завоевал бронзовую награду, а через четыре года в Гренобле — серебряную.

На чемпионатах мира и Олимпийских играх хоккеист провел за национальную команду 60 матчей (34 заброшенные шайбы), а всего в составе сборной Чехословакии — 134 матча (82 гола)