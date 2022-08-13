«Локомотив» по буллитам победил московское «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан. Победу команде принес точный бросок Александра Полунина.
Сегодня, 13 августа, состоится заключительный матч турнира, в котором сыграет «Салават Юлаев» и «Северсталь».
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Кубок Республики Башкортостан
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо М» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Полунин.
Вратари: Бочаров — Коновалов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (11+5+9+7) — 21 (7+6+6+2).
Судьи: Степучев, Фатеев.
13 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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|0
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|Нью-Джерси
|0
|0
|0
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|Питтсбург
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
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|Филадельфия
|0
|0
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|В
|П
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|Бостон
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|0
|0
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|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|Оттава
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|В
|П
|О
|1
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
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|Эдмонтон
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