«Локомотив» по буллитам победил московское «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан

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«Локомотив» обыграл московское «Динамо» на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан. Победу команде принес точный бросок Александра Полунина.

Сегодня, 13 августа, состоится заключительный матч турнира, в котором сыграет «Салават Юлаев» и «Северсталь».

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Кубок Республики Башкортостан

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо М» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Полунин.

Вратари: Бочаров — Коновалов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (11+5+9+7) — 21 (7+6+6+2).

Судьи: Степучев, Фатеев.

13 августа. Уфа. Уфа-Арена.