Кубок Первого канала-2023 пройдет в Санкт-Петербурге
В декабре в Санкт-Петербурге состоится Кубок Первого-канала-2023, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).
Сборная России будет представлена командой «Россия 25», состав которой будет утвержден позднее.
Матчи пройдут с 14 по 17 декабря в «Ледовом дворце».
14 декабря:
14:00 — Белоруссия — Китай
18.30 — Россия — Казахстан
15 декабря:
Турнир по хоккею «3 на 3»
16 декабря:
11:00 — Казахстан — Китай
15:00 — Россия — Белоруссия
17 декабря:
11:00 — Белоруссия — Казахстан
15:00 — Россия — Китай
Источник: ФХР
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12.10
|7.10
|13:00
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Куньлунь РС – Спартак
|3 : 4
|7.10
|14:00
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Авангард – Трактор
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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