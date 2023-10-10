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Сегодня, 08:20

Петр Чех сделал 62 сейва в хоккейном матче и был признан лучшим игроком встречи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Петр Чех.
Фото Соцсети

Чешский вратарь хоккейного клуба «Оксфорд Сити Старз» Петр Чех был признан лучшим игроком матча со «Стретхэмом» (3:2).

41-летний спортсмен в этой встрече отразил 62 из 64 бросков.

Чех подписал контракт с английским «Оксфордом» в июне 2023 года. Ранее он выступал за хоккейные команды «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

Отметим, что Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в АПЛ и рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. Он выступал за такие футбольный клубы, как «Хмел», «Спарта» (Прага), «Ренн», «Челси» и «Арсенал». Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

Петр Чех. Талантливый Чех талантлив во всем. Знаменитый футбольный голкипер успешно играет в хоккейных воротах

Петр Чех
Хоккей
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